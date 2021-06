OFFICIEL: Le Real Madrid Femenino renouvelle le contrat de Babett Peter jusqu’en 2022

in

Le Real Madrid Femenino a officiellement prolongé le contrat du défenseur central allemand Babett Peter jusqu’en 2022.

Ceci marque le renouvellement du troisième joueur, après celui de Lorena Navarro aujourd’hui et celui d’Aurélie Kaci la veille et ne devrait être que le début.

Babett Peter était l’une des premières signatures internationales de la saison 2019/20, lorsque Las Blancas s’appelait encore “CD Tacón” et que les ambitions de l’équipe étaient plus une question de survie que de qualification pour la Ligue des champions. Comme tout le monde devait le faire cette année-là, Peter s’est sacrifié, jouant plus à l’arrière que sa position naturelle au centre de la défense.

Alors qu’Ivana Andrés a été la paire la plus louée des deux, Babs a joué un rôle clé dans l’amélioration défensive de Madrid en 2020/21 et les fans seront heureux de savoir qu’elle jouera dans le kit blanc pendant au moins un an.

Cependant, Babett Peter aura probablement de la concurrence pour son poste si certains des transferts signalés portent leurs fruits, il sera donc intéressant de voir si elle conserve son rôle de départ.