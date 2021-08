OFFICIEL: Le Real Madrid Femenino signe Caroline Møller Hansen

Le Real Madrid Femenino a officiellement signé Caroline Møller Hansen de l’Inter Milan.

Le joueur de 22 ans est un attaquant polyvalent, capable de jouer sur les flancs et au centre. Cependant, elle obtiendra probablement la plupart de ses minutes de large, car seules Athenea del Castillo et Marta Cardona sont des ailiers dévoués sur le côté.

Caroline Møller Hansen saison 20/21

Møller est un bon joueur qui peut jouer sur les ailes et au centre. Ses principaux atouts résident dans sa capacité à porter le ballon et à 1v1. Elle est rapide et a un bon coup sur elle. Un autre trait clé est sa capacité à jouer dos au but. Encore 22 ! pic.twitter.com/exKYombL9W

