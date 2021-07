OFFICIEL: Le Real Madrid Femenino signe Lucía Rodríguez de la Real Sociedad

in

Le Real Madrid a officiellement terminé son troisième transfert de la saison, en signant l’arrière droite Lucía Rodríguez de la Real Sociedad.

Le joueur de 22 ans a précédemment joué pour CD Tacón avant de devenir une figure essentielle de la Real Sociedad. Elle est vraiment une arrière moderne dans le sens où elle excelle en tant que progressiste de balle et lorsqu’elle est pressée contre la ligne de touche. Ce sont des traits inestimables et encore assez rares dans son poste, ce qui devrait lui permettre d’être compétitive avec Kenti Robles, qui brille davantage sur le chevauchement et lors des bombardements vers l’avant.

Lucía possède également une grande polyvalence et peut jouer sur le flanc opposé en cas de besoin. C’est une proposition intéressante car le Real Madrid n’a pas d’arrière gauche naturel dans l’équipe et n’a pas été lié à un toute la saison. Soit cela signifie qu’Olga Carmona et Marta Corredera continueront de faire confiance en tant qu’options, soit Lucía pourrait avoir été signée pour occuper ce poste.