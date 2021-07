OFFICIEL: Le Real Madrid Femenino signe Méline Gerard

in

Le Real Madrid Femenino a réalisé son cinquième transfert de la saison en recrutant la gardienne française Méline Gerard du Real Betis.

Le joueur de 31 ans est l’un des stoppeurs les plus expérimentés du moment, ayant joué pour le PSG, l’AS Montigny, l’AS Saint-Étienne, l’Olympique Lyon, Montpellier et le Real Betis de 2007 à 2021.

Elle ajoutera une présence de vétéran à une formation de gardiens qui a été remplie d’exubérance juvénile jusqu’à présent, bien que l’on s’attend à ce que la gagnante de Zamora, âgée de 21 ans, Misa Rodríguez, conserve sa place en tant que titulaire.

Croyez-le ou non, il y a encore d’autres signatures qui sont susceptibles de se concrétiser, comme Athenea del Castillo du Deportivo Abanca et Rocío Gálvez de Levante. Le Real Madrid est très sérieux au sujet de transformer rapidement son équipe féminine en prétendants à la ligue viables et cela nécessite ce genre d’afflux de talents, bien qu’il reste encore du chemin à parcourir avant que Las Blancas n’atteigne le niveau du FC Barcelone.