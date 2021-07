OFFICIEL: Le Real Madrid Femenino signe Nahikari García

Le Real Madrid a officiellement recruté l’attaquant de 24 ans Nahikari García de la Real Sociedad.

Raúl Stan avoué, Nahikari a marqué des buts depuis ses premiers jours dans la division, en marquant 44 en 73 matches de 2017-2020. 2020/21 a été un peu plus difficile pour elle, compte tenu des blessures et des problèmes de finition qu’elle n’a normalement pas rencontrés. Mais 11 buts en 20 départs est toujours un total plus que sain et il y a un large échantillon qui suggère qu’elle pourrait défier pour le Pichichi une fois qu’elle atteindra son apogée.

Nahikari possède également suffisamment de polyvalence pour laisser tomber pour recevoir entre les lignes, opérer dans les canaux et retarder le jeu. Je ne dirais pas que ses compétences globales correspondent à celles d’Asllani, mais Nahikari a parfois fonctionné comme une large attaquante pour jouer un rôle important dans la construction de la Real Sociedad.

Il sera intéressant de voir comment elle s’intègre aux côtés d’Asllani et si le transfert présumé d’Esther González se matérialise. Trois attaquants de première qualité seraient beaucoup, mais Esther était en passe de devenir la meilleure buteuse de la ligue jusqu’à ce que Jenni Hermoso la ruine lors de la dernière journée. C’est difficile à refuser.

Un autre scénario (moins important) est de savoir qui obtient le maillot n ° 7. À l’heure actuelle, cela appartient à Olga Carmona, qui est assez bonne pour le conserver pour le reste de sa carrière à Madrid. Cependant, Nahikari s’identifie à ce numéro depuis très longtemps et c’est le rêve des Madridistas de la voir le porter pour Las Blancas.