OFFICIEL : le Real Madrid prolonge le contrat d’Aurélie Kaci jusqu’en 2022

La milieu de terrain centrale française Aurélie Kaci a officiellement renouvelé son contrat jusqu’en 2022.

C’était une nouvelle attendue, car Kaci a fait partie du onze de David Aznar, commençant 30 des 33 matches de la ligue jusqu’à présent. Elle a été utilisée en tant qu’applicatrice box-to-box, que ce soit dans un double pivot, un milieu de terrain trois ou un milieu de terrain en diamant. Sa capacité à contribuer à toutes les phases de jeu se reflète en partie dans son total de cinq buts cette saison.

Kaci est ici depuis le premier jour, signant pour CD Tacón en 2019/20 et a été signée pour améliorer la qualité du Real Madrid Femenino dans l’immédiat, étant actuellement âgée de 31 ans. Il reste à voir si elle conservera son rôle de starter avec tous les nouveaux transferts de milieu de terrain qui ont fait l’objet de rumeurs, tels que Claudia Zornoza et Kheira Hamraoui, mais Kaci aura probablement toujours un rôle contributif tant qu’elle sera en forme et que David Aznar sera là.