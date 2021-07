OFFICIEL: Le Real Madrid signe Claudia Zornoza

in

Le Real Madrid a officiellement recruté la milieu de terrain centrale Claudia Zornoza de Levante.

Zornoza était un élément essentiel de l’équipe de Levante qui a terminé troisième du classement cette saison et dernière, dans tous les matches possibles sauf deux.

À 30 ans, Zornoza ajoute une expérience immédiate en tant que joueuse à son apogée pour compléter le potentiel de Maite Oroz et Teresa Abelleira. C’était un transfert attendu après le départ de Thaisa, reconstituant les rangs du milieu de terrain du Real et ajoutant des qualités de jeu de balle accrues à l’équipe.

La position exacte de Zornoza reste à voir et dépend de la formation. Elle n’est pas une milieu de terrain défensive au sens classique du terme et sera probablement plus à l’aise dans le cadre d’un double pivot ou d’un intérieur à Madrid.

Où qu’elle joue, Zornoza devrait être capable de contribuer dès le premier jour et d’empiler davantage cette équipe d’une manière qui sera nécessaire si le club espère faire une course en Europe.