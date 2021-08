OFFICIEL : le Real Madrid signe Eduardo Camavinga

C’est officiel. Le Real Madrid a annoncé la signature du milieu de terrain français Eduardo Camavinga pour un montant de 30 millions d’euros. Camavinga, qui a 18 ans, quitte le Stade Rennais alors qu’il ne lui restait qu’un an de contrat avec l’équipe française. Il a signé un contrat de six ans.

Ce transfert est sorti de nulle part. Alors que chaque journaliste et fan se concentrait sur les derniers développements autour de la saga Mbappe, Canal Plus France a rapporté la nouvelle que le Real Madrid et les Rennais étaient en pourparlers avancés pour Camavinga. Plus tard, ce rapport a été confirmé par les médias espagnols et aujourd’hui, l’accord a été confirmé.

Camavinga est un pur milieu de terrain central qui rivalisera avec Kroos, Modric et Valverde pendant quelques minutes. Son rôle dans l’équipe 2021-2022 n’est pas clair car il sera presque certainement derrière tous ces joueurs dans la rotation, il devra donc continuer à se développer et à s’améliorer en tant que joueur avant de pouvoir réellement être un acteur clé du Real Madrid.