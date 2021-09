OFFICIEL : Leon Goretzka prolonge son contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2026

in

C’est officiel : Leon Goretzka a prolongé son contrat au Bayern Munich.

Le milieu de terrain de 26 ans a finalement pris la plume jeudi, le gardant au club jusqu’en 2026. Il y a quelques jours à peine, un rapport de Kicker avait déclaré que Goretzka avait accepté tous les termes avec le Bayern et qu’un nouveau contrat était imminent. . Maintenant, ce rapport a été prouvé vrai.

“Avec le FC Bayern, nous avons tout gagné ces trois dernières années”, a déclaré Goretzka. « Mais confirmer et répéter ce succès serait encore plus agréable. Nous voulons construire là-dessus dans les prochaines années. »

Il a poursuivi en disant : « L’équipe, le club et l’environnement sont non seulement très professionnels, mais aussi familiers. Ce mélange est un gage de réussite pour ce club.

Tous les signes indiquaient que Goretzka prolongeait son contrat, avec plusieurs rapports affirmant qu’il souhaitait rester avec le FC Bayern. Cependant, alors que les pourparlers traînaient en longueur, des clubs comme Manchester United et le Real Madrid ont commencé à être entraînés dans le mélange. Maintenant, cependant, ces rumeurs seront écartées car le séjour du joueur en Bavière a été considérablement prolongé.

Goretzka a connu un immense succès au Bayern, remportant un doublé national lors de sa première saison et un sextuple lors de ses deux saisons suivantes. Il est également devenu un pilier de l’équipe nationale allemande et devient rapidement l’un des talents les plus précieux du football allemand.

Voici de nombreux autres titres et honneurs avec le numéro permanent du Bayern. 8 !