21/08/2021 à 13h40 CEST Le Borussia Dortmund de Marco Rose affronte Fribourg lors de la deuxième journée de Bundesliga. Après avoir battu l’Eintracht Francfort en ouverture (5-2), les Allemands veulent continuer avec une bonne dynamique et rester en tête du classement. L’objectif principal est d’oublier la défaite contre le Bayern en Supercoupe d’Allemagne et de […] More