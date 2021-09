Officiel : les Grizzlies coupent Marc

Maintenant oui. Marc Gasol peut retourner en Espagne s’il le souhaite. Ou vous pouvez aller où vous voulez. Parce qu’à partir de ce moment il est officiellement un joueur sans contrat. Les Grizzlies de Memphis ont rendu public dans une déclaration qu’ils mettaient fin à la relation qui les unissait au pivot depuis qu’il est revenu dans la franchise du Tennessee il y a cinq jours dans un échange avec les Lakers de Los Angeles. Dès le premier instant, toutes les informations pointaient vers cette fin : Marc n’allait pas porter le premier maillot avec lequel il est à nouveau entré dans l’histoire de la NBA. Ce n’était qu’une brève escale motivée par les mécanismes de la ligue nord-américaine, où il a peut-être déjà fait ses derniers pas.

Dans les prochains jours (semaines tout au plus) il est prévisible que Marc annoncera sa nouvelle destination. Le retrait ne semble pas encore probable et il est déterminé à son retour en Espagne, mais pas nécessairement à la Ligue Endesa, où il n’a pas joué depuis 13 ans. L’Akasvayu Girona de l’époque était l’équipe qui l’a vu partir en tant que MVP ACB pour les États-Unis et ça pourrait être le basket de Gérone, une équipe créée après la disparition de la précédente et qui dispute actuellement le LEB Oro, qui le voit revenir. Marc, président de l’équipe, a exprimé à plusieurs reprises qu’il aimerait jouer plusieurs années au Girona Basketball, un projet personnel qui est maintenant plus proche que jamais.

Pour l’instant, et pour voir comment se déroulent les événements, Marc laisse derrière lui une brillante carrière NBA, avec une bague (2019), un prix du meilleur défenseur (2013), deux apparitions dans les meilleurs quintettes de l’année (2013 et 2015) et trois apparitions dans le All Star (2012, 2015 et 2017). Tous ces exploits, à l’exception du championnat réalisé avec les Raptors de Toronto, qu’il a réalisé à Memphis, qu’il a menés pour atteindre les playoffs en sept saisons consécutives, dont le plus grand exploit de l’histoire de la franchise : la finale de conférence 2013. . Personne ne doute que sa chemise finira par prendre sa retraite au FeDexForum.

Juancho s’en va aussi, mais à Boston

Journée d’annonce à Memphis qui a également touché un autre Espagnol, bien que dans ce cas pour confirmer quelque chose qui était déjà connu. Juancho Hernangómez est un joueur des Boston Celtics. Les Grizzlies ont confirmé le transfert qui envoie les Espagnols jouer l’une des franchises historiques de la ligue. Dans l’échange, les Memphis prennent Kriss Dunn, Carsen Edwards et le droit d’échanger un second tour de 2026.

Pour Juancho, c’est une nouvelle opportunité de gagner une place en NBA, bien que Compte tenu de la liste des attaquants que possèdent les Celtics, il semble clair que leur rôle sera secondaire. Il a devant lui la star de l’équipe Jayson Tatum, et aussi à Jaylen Brown, bien qu’avec cela, il n’entre pas dans un différend aussi clair pour sa position. C’est en tout cas une destination plus prisée que Memphis et bien plus que le Minnesota, où elle se trouve depuis une saison et demie. Maintenant, il a juste besoin que les choses se passent.