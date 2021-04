Officiel: les joueurs de Super League seront bannis de la Coupe du Monde et des Euros

Le plan de «Super League européenne» pour 12 des plus grands clubs européens, tels que Manchester United et City, semblait sortir de nulle part lorsqu’il a été annoncé hier. Le Bayern Munich est l’un des rares clubs d’élite européens à avoir une moralité apparemment et qui aurait décliné l’invitation à rejoindre la ligue. Naturellement, la réaction des médias, des experts et des fans a été énorme par rapport à la proposition de la Super League. L’UEFA, la FIFA, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga et d’autres ligues ont toutes tenu un front uni contre la Super League – les organes directeurs confirmant que des sanctions contre les clubs participants seraient mises en place.

L’une de ces sanctions a été la menace que les joueurs ne soient pas autorisés à jouer pour les équipes nationales. Et cette menace vient d’être confirmée par le président de l’UEFA, Alexander Ceferin.

Dans un communiqué, Ceferin a confirmé que les joueurs jouant en Super League seraient bannis de l’Euro et de la Coupe du monde. Il a déclaré que ces joueurs “ne seront pas autorisés à jouer pour les équipes nationales”.

Alexander Ceferin de l’UEFA confirme: «Les joueurs qui joueront en Super League seront interdits de jouer en Coupe du Monde et en Euros. Ceferin. Ils ne seront pas autorisés à jouer pour leurs équipes nationales ». #SuperLeague – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 avril 2021

La question de savoir si cela est vraiment exécutoire devant les tribunaux est une autre question, mais cette déclaration pourrait être un moment charnière dans le succès de la soi-disant Super League.