Officiel : les joueurs non vaccinés ne factureront pas les matchs manqués

Mike Bass, le porte-parole de la NBA, a annoncé les mesures prises par la compétition à l’égard des joueurs qui ne sont pas vacciné Au cours de la saison 2021/22 : “Tout joueur qui a choisi de ne pas suivre les règles de vaccination locales ne sera pas payé pour les matchs perdus en raison de cette circonstance.”

Ainsi, compte tenu du fait qu’à New York et à San Francisco les autorités locales exigent que les joueurs soient vaccinés pour jouer, les joueurs de Filets, Knicks et guerriers les non vaccinés ne pourront pas jouer leurs matchs à domicile (ni les non vaccinés qui viennent de l’étranger pour jouer contre les équipes susmentionnées). On verra si les joueurs aiment Kyrie Irving ou Andrew Wiggins changer ou non d’avis avant cette mesure.