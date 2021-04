Officiel! Les nouveaux champions seront avec plus d’équipes et de matchs les jeudis

19/04/2021

L’UEFA a confirmé aujourd’hui le 19 avril le nouveau format de la Ligue des champions, qui entrera en vigueur à partir de la saison 2024-25 et qui entraîne de profonds changements dans la grande compétition continentale.

Pour commencer, le nombre d’équipes est élargi: au lieu de 32, il y en aura 36. Les critères pour entrer en Ligue des champions sont maintenus (les quatre premiers classés en Ligue, dans le cas du football espagnol). Les quatre places supplémentaires proviendront de la cinquième grande Ligue européenne – la France, qui gagnerait une place directe en Ligue des champions -, du champion de la ligue du pays avec le meilleur coefficient UEFA qui n’a pas de place directe (dans ce cas ce serait la Turquie), et deux autres selon le coefficient de club de l’UEFA.

Les 36 clubs seront divisés en quatre blocs de neuf équipes chacun: A, B, C et D, répartis de 1 à 36 selon le coefficient de l’UEFA, qui est calculé sur la base des performances de chaque club en Europe au cours des cinq dernières saisons.

Le Barça, par exemple, occupe la troisième place du classement par coefficient de l’UEFA, derrière le Bayern et le Real Madrid.

UNE LIGUE DE 36 ÉQUIPES

Les 36 équipes joueront une sorte de ligue, mais ils ne joueront pas tous contre tous: chaque équipe disputera dix matchs, cinq à domicile et cinq à l’extérieur.

Une équipe du bloc A –par exemple, le Barça-, jouerait deux matchs contre des rivaux du même bloc, trois matchs contre le bloc B, trois autres matchs contre des adversaires du bloc C et enfin, deux matchs contre des équipes du bloc D. Au total, dix matchs.

Dans la première phase, ils joueront un total de 180 matchs, contrairement aux 96 disputés dans la phase de groupes actuelle.

Voici comment seront les nouveaux champions à partir de 2024

UN EXEMPLE SIMULÉ

À l’instar du Barça, et en effectuant une simulation: l’équipe affronterait le PSG, Manchester City (équipes du bloc A), Chelsea, Dortmund et Ajax (bloc B), Atalanta, Zenit et Olympiacos (bloc C), Istanbul et Krasnodar (bloc D). Le tirage au sort ferait Le Barça a joué un match à domicile et un autre à l’extérieur, en alternance.

Une fois cette première phase terminée, Les 36 équipes sont classées en fonction des points obtenus, de la première à la 36e; comme si c’était une ligue: en cas d’égalité aux points, l’égalité est rompue suivant les critères de moyenne des buts.

Les huit meilleures équipes de cette ligue se qualifient directement pour les huitièmes de finale.

Les 16 équipes occupant les places de la 9e à la 24e joueront les unes contre les autres cravate à deux matchs: les huit vainqueurs seront déjà classés pour le huitième.

À partir de là, la Ligue des champions sera exactement comme l’actuelle: huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et une finale en un seul match.

Le champion aura besoin de 17 matchs pour soulever le trophée, contrairement à l’actuel 13.

Pour s’adapter au nouveau format du calendrier, les champions commenceront plus tôt, fin août ou début septembre. Les jours de la semaine pendant lesquels les jeux seront joués seront également prolongés: les mardis, mercredis et certains jeudis.