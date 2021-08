Officiel : Les Quintettes idéales pour les hommes et les femmes de basket-ball des Jeux Olympiques

in

Après les Jeux Olympiques de Tokyo 2021, les quintettes idéaux de basket-ball masculin et féminin ont été officialisés lors de la compétition. Il convient de souligner la présence de Ricky Rubio en tant que seul joueur espagnol des deux équipes, en plus du MVP du tournoi masculin pour Kevin Durant et le choix évident de Luka Doncic.

Idéal Homme Cinq : Ricky Rubio (Espagne), Patty Mills (Australie), Luka Doncic (Slovénie), Kevin Durant (États-Unis) et Rudy Gobert (France). Quintette féminin idéal : Rui Machida (Japon), Breanna Stewart (USA), Emma Meesseman (Belgique), A’ja Wilson (USA) et Sandrine Gruda (France).