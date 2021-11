OFFICIEL : Lieu annoncé pour le podcast Managing Madrid à Dallas

Cela nous a pris du temps, mais nous voulions nous assurer de trouver l’endroit parfait, et nous l’avons fait.

Le tout nouveau Village Country Club de Dallas est maintenant ouvert et ils ont gracieusement proposé d’héberger le Managing Madrid Podcast en direct à Dallas, à 19 heures le 20 novembre. Kiyan Sobhani et Matt Wiltse enregistreront devant un public en direct et ont hâte de tous vous rencontrer lors de cette fête madrilène !

Date et l’heure

sam. 20 nov. 2021, 19:00 –

dim. 21 nov. 2021, 22:00 CST

Emplacement

Le Village Country Club

5670, promenade Village Glen

Dallas, Texas 75206

États Unis

Le plus grand podcast du Real Madrid au monde arrive à DALLAS

À propos de cet événement

Le plus grand podcast du Real Madrid au monde arrive à DALLAS. Donc, tout le monde à Dallas et dans les environs, assurez-vous de réserver la date. Nous ferons un podcast en direct le week-end du 20 novembre.

Réservez votre place pour les lève-tôt dès que possible pour vous assurer d’entrer avant que les sièges ne se remplissent et que les prix n’augmentent. Cela pourrait très bien être notre seule escale à Dallas dans un avenir prévisible. Faites-le compter. Venez rencontrer Kiyan et Matt !

Réservez vos billets pour ces villes lors de la tournée mondiale Managing Madrid Podcast :

Dallas, novembre

New-York, décembre

Miami, janvier

Londres, février

Washington DC, mars

Chicago, avril

Bombay, mai