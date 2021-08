OFFICIEL : Lionel Messi quitte Barcelone

L’impossible est arrivé. Le FC Barcelone a officiellement annoncé cet après-midi que Lionel Messi ne reviendrait pas au club.

Après un été de négociations qui se sont apparemment bien déroulées, ils ont atteint un point où la situation financière de la Liga et de Barcelone signifie que nous ne verrons pas d’accord finalisé. C’est une nouvelle folle.

Voici le communiqué officiel :

Bien que le FC Barcelone et Lionel Messi soient parvenus à un accord et que les deux parties aient clairement l’intention de signer un nouveau contrat aujourd’hui, cela ne peut pas se produire en raison d’obstacles financiers et structurels (règlement de la Liga espagnole).

En raison de cette situation, Messi ne restera pas au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne soient finalement pas exaucés.

Le FC Barcelone exprime de tout cœur sa gratitude au joueur pour sa contribution à l’agrandissement du club et lui souhaite le meilleur pour l’avenir dans sa vie personnelle et professionnelle.

FC Barcelone | La source