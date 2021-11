Officiel : Lomachenko-Commey, le 11 décembre à New York

l’ukrainien Vasyl Lomachenko (15-2, 11 KO) affrontera le Ghanéen le 11 décembre Richard Commey (30-3, 27 KO) au Madison Square Garden de New York.

Ce sera le deuxième combat de Lomachenko de l’année, après avoir battu Masayoshi Nakatani au neuvième tour en juin, montrant une bonne forme après sa précédente défaite aux mains de Teofimo López. A 33 ans, le redoutable ex-soviétique cherchera une victoire qui le rapprocherait d’une nouvelle opportunité mondiale. Mais Commey, un an de plus et sachant aussi ce que c’est que de remporter une ceinture mondiale, voudra enterrer les options de Lomachenko, et cherchera également sa deuxième victoire de 2021 après avoir battu Jackson Maríñez en février, également avant la limite.

L’événement sera géré par Top Rank, et l’on sait que le combat à mi-hauteur sera, en poids lourds, une nouvelle occasion de profiter du jeune homme. Jared Anderson (10-0, 10 KO), qui affrontera le Canadien d’origine ukrainienne Oleksandr Teslenko (17-1, 13 KO). Un autre fleuron de la société sera également présent, comme le super poids welter portoricain Alex Zayas (11-0, 8 KO) et le petit-fils de Muhammad Ali, le poids moyen Nico Ali Walsh (2-0, 2 KO).