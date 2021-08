OFFICIEL : Lunin testé positif au Covid-19

in

Le Real Madrid a annoncé que son gardien de but suppléant Andriy Lunin a été testé positif pour Covid-19 et passera les prochaines semaines à s’isoler. Cela signifie que les Blancos seront privés de leur gardien de réserve lorsqu’ils affronteront le Betis samedi prochain.

S’il est clair que Lunin allait être sur le banc au moins jusqu’aux premiers matchs de la Copa del Rey, il a réalisé une solide pré-saison et l’avoir comme remplaçant de Courtois est important au cas où quelque chose arriverait au gardien belge.

Toni Fuidias a été le troisième gardien du Real Madrid sur leurs listes d’équipe et il sera le remplaçant de l’équipe jusqu’à ce que Lunin soit testé négatif et soit autorisé à s’entraîner et à jouer. Gardez à l’esprit qu’il y a une pause FIFA juste après le match à l’extérieur contre le Betis, donc Lunin devrait être disponible après cette pause de deux semaines.

En attendant, il sera crucial pour Madrid que Courtois ne soit pas expulsé ou blessé.