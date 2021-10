OFFICIEL : Malcolm Brogdon renouvelle avec les Indiana Pacers

L’une des équipes qui a laissé le pire goût dans la bouche l’année dernière a été Indiana Pacers. Suite aux graves blessures de certains de leurs meilleurs joueurs, les hommes de Nate Bjorkgren n’ont pas réussi à s’installer dans la partie la plus haute de la Conférence Est et ont fini par succomber sans possibilité de revenir à la lutte pour le ring.

La réalité est que les Indiana Pacers ont des joueurs très talentueux pour cette nouvelle saison et, si tout le monde reste en bonne santé, c’est une équipe qui peut donner beaucoup à dire. Des joueurs comme Myles Turner, Domantas Sabonis, Caris LeVert, TJ Warren ou Malcolm Brogdon lui-même Ils représentent une épine dorsale hautement compensée avec de nombreuses ressources pour pouvoir ajouter des jeux des deux côtés du terrain.

Il est logique que les Indiana Pacers ne veuillent se séparer d’aucune de leurs pièces importantes, encore moins sans grande marge de manœuvre un jour avant le début de la nouvelle saison, et c’est pourquoi ils essaient de sceller tous les détails le plus tôt possible.

Le renouveau, déjà scellé

Indiana Pacers a confirmé il y a quelques minutes le renouvellement de Malcolm Brogdon. L’une de leurs principales épées, la recrue de l’année qu’ils ont réussi à arracher aux Milwaukee Bucks et un talent plus qu’intéressant qui se poursuivra dans la franchise d’Indianapolis pendant encore plusieurs saisons.

Le renouvellement de Malcolm Brogdon est scellé pour deux saisons supplémentaires et qui lie le joueur à la franchise East pour 4 saisons, puisqu’il avait déjà un contrat jusqu’en 2023.

Un joueur très talentueux, qui fait preuve d’une grande aisance lorsqu’il s’agit de générer des lancers favorables en un-pour-un et qui apporte de nombreux éléments intangibles dans presque toutes les facettes du jeu. Il ne sera pas le membre le plus médiatique de la liste des Rick Carlisle, mais l’un des plus intéressants.