Officiel: Manchester United confirme le nouveau contrat d’Ole Gunnar Solskjaer – Man United News And Transfer News

Manchester United a officiellement annoncé qu’Ole Gunnar Solskjaer avait prolongé son contrat avec le club, mettant fin aux rumeurs sur son avenir.

Le nouvel accord verra le légendaire Norvégien rester jusqu’en 2024 avec une option pour une année supplémentaire.

Solskjaer a jusqu’à présent été soutenu dans la fenêtre de transfert d’été après l’achat coûteux de l’ancienne star du Borussia Dortmund Jadon Sancho.

Il y a eu de nombreux rapports concernant Raphael Varane du Real Madrid rejoignant United également, mais rien d’officiel pour l’instant.

L’espoir est qu’il puisse obtenir des signatures clés cet été afin de préparer la prochaine étape de son ère.

Notre passé. Notre présent. 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲. Nous sommes ravis de vous annoncer qu’Ole a signé un nouvel accord avec le club ! #MUFC – Manchester United (@ManUtd) 24 juillet 2021

Ole Gunnar Solskjaer a signé un nouveau contrat avec Manchester United. Entente conclue jusqu’en juin 2024. 🔴 #MUFC Solskjaer et Man Utd ont également inclus une option pour prolonger l’accord jusqu’en juin 2025, confirme un communiqué officiel. #Solskjaer – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 24 juillet 2021

Selon le site officiel du club, le vice-président exécutif Ed Woodward a déclaré : « Ole et son équipe ont travaillé sans relâche pour mettre en place les bases d’un succès à long terme sur le terrain.

« Les résultats sont devenus de plus en plus visibles au cours des deux dernières saisons et nous sommes tous impatients de voir cette équipe passionnante se développer davantage dans les années à venir.

“Ce qui est particulièrement agréable, c’est la façon dont ces progrès ont été réalisés avec un mélange de jeunes talents locaux et de recrues de haut niveau, jouant au football offensif dans les meilleures traditions de Manchester United. Nous sommes plus convaincus que jamais que, sous la direction d’Ole, nous allons dans la bonne direction.

Solskjaer lui-même a déclaré : « Tout le monde connaît le sentiment que j’ai pour ce club, et je suis ravi d’avoir signé ce nouveau contrat. C’est une période passionnante pour Manchester United, nous avons construit une équipe avec un bon équilibre de jeunes et de joueurs expérimentés avides de succès.

« J’ai une équipe d’entraîneurs fantastique autour de moi, et nous sommes tous prêts à franchir la prochaine étape de notre voyage. Manchester United veut remporter les plus grands et les meilleurs trophées et c’est ce que nous recherchons tous. Nous nous sommes améliorés, sur et en dehors du terrain, et cela continuera au cours des prochaines saisons.

« J’ai hâte de sortir devant un Old Trafford bondé et de commencer cette campagne. »

Solskjaer a eu sa juste part de critiques, mais les fans ont été largement optimistes avant la nouvelle saison.

L’été a permis aux supporters d’envisager le travail qu’il a accompli jusqu’à présent, tandis que les rapports sur les signatures potentielles ont également été encourageants.

La vision de l’ancien attaquant est certainement en train de se concrétiser maintenant et il est évident de voir ce qu’il essaie de construire au club.

Reste à savoir s’il connaîtra le succès ou non, mais même s’il échoue, il laissera sans doute derrière lui la meilleure équipe de l’ère post-Sir Alex Ferguson.