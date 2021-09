Officiel! Manny Pacquiao annonce sa candidature à la présidence des Philippines

in

(Photo : Fourni)

Manny Pacquiao officialise sa candidature à la présidence des Philippines, ce qui était connu depuis longtemps. Les Philippines ont une situation économique et politique grave puisque le président actuel n’a pas réussi à faire baisser le taux de pauvreté actuel et est accusé par un secteur d’être un dictateur.

Le véritable intérêt d’Emanuel Dapridan Pacquiao pour son peuple a toujours été vu, aidant ceux qui en ont le plus besoin, il dit qu’il se bat pour pouvoir continuer à serrer la main de ceux qu’il peut et cela rassemble tout le monde pour le soutenir au point que le pays est paralysé lorsque cet homme monte sur le ring, chose que peu ont pu faire.

Je veux croire qu’avec cette décision il choisira de raccrocher ses gants et de se consacrer pleinement à sa campagne, car à mon avis, il n’a rien à chercher en boxe et son dernier combat je le laisse voir. Tout indique qu’il pourra accéder à la présidence compte tenu du fort soutien populaire dont il bénéficie, mais comme dans la boxe il risque d’être victime d’un braquage dans les urnes comme cela s’est vu dans d’autres pays. Le temps nous le dira et Dieu t’aidera dans ta nouvelle étape de la vie.