Officiel : Manny Pacquiao prend sa retraite de la boxe à 42 ans

Manny Pacquiao a fait ses adieux aux officiels du sport professionnel. Le Philippin de 42 ans a annoncé le 19 septembre qu’il se présenterait aux élections présidentielles de son pays (mai 2022) et un jour plus tard, dans une interview à la télévision philippine, il a précisé qu’il ne reviendrait pas sur le ring. . Malgré ces mots, leur équipe aux États-Unis a essayé de prolonger l’histoire, mais il n’y avait aucun moyen. PacMan avait pris la décision et c’est ce mercredi, à travers une vidéo émouvante sur les réseaux sociaux, qu’il a fait ses adieux.

“Aux meilleurs fans et au meilleur sport du monde. Merci! Merci à tous pour les merveilleux souvenirs. C’est la décision la plus difficile que j’ai prise, mais je me sens en paix. Poursuivez vos rêves, travaillez dur et voyez ce qui se passe. Au revoir la boxe“Pacquiao a écrit sur son Twitter accompagné de la vidéo qu’il a postée sur son Facebook et Instagram.

PacMan est monté sur le ring pour la dernière fois en août, lorsqu’il a perdu contre Yordenis Ugás. À ce moment-là, il est devenu clair que le passage du temps était une réalité, même s’il ne voulait pas prendre de décision brûlante. Ces sentiments, ajoutés aux engagements politiques qui l’attendent, l’ont fait se retirer. Pacquiao avait combiné la politique avec la boxe. Il l’a fait depuis 2010 lorsqu’il était membre du Congrès et depuis 2016 en tant que sénateur, bien qu’à cette occasion, il ait annoncé sa retraite. Des mois plus tard, il a décidé de revenir lorsqu’il s’est rendu compte qu’il pouvait combiner ses “deux vies” et a prolongé sa carrière jusqu’en 2021, bien que sa présence sur le ring soit évidemment beaucoup plus limitée.

Pacquiao fait ses adieux à l’art noble en tant que légende vivante. Il a eu une carrière de 26 ans, au cours de laquelle il a laissé des combats pour l’histoire contre Mayweather (le combat qui a déplacé le plus d’argent de l’histoire jusqu’à Mayweather contre McGregor), Marquez, Cotto ou De La Hoya. En outre, part en tant que champion du monde dans six divisions (Il soutient qu’il a soulevé des titres dans huit, mais deux d’entre eux n’étaient pas par les quatre organisations les plus prestigieuses). Bref, l’un des plus grands hommes qui ait jamais abordé les seize cordes lui dit au revoir. Maintenant, son combat continue, mais en politique.