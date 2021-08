Officiel! Maverick Viñales signe pour Aprilia

in

16/08/2021

.

Le pilote espagnol de MotoGP Maverick Viñales Il quitte l’équipe japonaise Yamaha pour signer pour un an, avec possibilité de renouvellement, avec l’équipe italienne Aprilia pour la saison 2022, a indiqué l’équipe elle-même.

Le pilote catalan a eu un an de contrat de plus avec Yamaha, mais les problèmes qu’il a eus avec la moto et les relations pas très bonnes avec l’équipe ont amené les deux à annoncer qu’ils se sépareraient. Celui de Rosas partagera l’équipe avec Aleix Espargaró l’année prochaine.

Massimo Rivola, directeur général d’Aprilia a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir Maverick, un pilote de très haut niveau et l’un des plus purs talents de la catégorie reine. Nous sommes honorés de pouvoir mettre toutes nos meilleures compétences à la disposition de Viñales“.