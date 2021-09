in

Grizzly de Memphis a officialisé ce qui était déjà connu : ils ont coupé Marc Gasol. La franchise dans laquelle il est entré dans l’histoire lui a permis de quitter la NBA pour retourner en Espagne et signer pour son Gérone. Derrière il laisse 13 saisons dans la meilleure ligue de basket au monde dans laquelle il a été 3 fois All Star, une fois élu dans le meilleur quintette de la ligue, 1 fois meilleur défenseur de l’année, un ring comme starter et légende de la Grizlis