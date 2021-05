OFFICIEL: Modric signe une prolongation de contrat avec le Real Madrid

Le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric a signé une prolongation d’un an avec le club, a annoncé Madrid sur son site officiel.

Déclaration du Real Madrid:

Le Real Madrid CF et Luka Modrić ont signé une prolongation de contrat qui permettra au joueur de rester au club jusqu’au 30 juin 2022.

Modric aura 36 ans en septembre prochain et pourrait être confronté à son dernier contrat avec le Real Madrid, bien que ses performances et son importance pour l’équipe au cours de la période 2020-2021 en fassent un atout précieux et une autre extension ne devrait pas être exclue s’il est prêt à accepter un rôle en dehors du banc à l’avenir.

Le milieu de terrain a signé pour le Real Madrid à l’été 2012 et est devenu un partant incontesté depuis que Carlo Ancelotti a pris la relève en tant qu’entraîneur en 2013, remportant un Ballon D’Or en 2018.

Modric peut sûrement être considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain à avoir jamais joué le jeu et certainement l’un des meilleurs à porter le maillot du Real Madrid.