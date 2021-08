OFFICIEL : Nemanja Bjelica renforce les Golden State Warriors et Andre Drummond est le nouveau joueur des Philadelphia Sixers

Mouvements dans l’environnement de Guerriers de l’état d’or ils ne cessent de se produire. L’équipe nord-américaine a scellé le renouvellement de sa star et souhaite désormais l’entourer de la meilleure des manières, avec une série d’arrivées de joueurs secondaires qui peuvent ravir Steve Kerr et son staff technique. Aujourd’hui, les Golden State Warriors ont officiellement annoncé l’arrivée de Nemanja Bjelica, les anciens Sacramento Kings et Miami Heat. Plus de buts à l’extérieur pour La Bahía, qui est l’une des franchises les plus menacées par la ligne des trois points de toute la ligue.

Un autre des mouvements officiels qui se sont confirmés en ce 3 août est l’arrivée de Andre Drummond aux Sixers de Philadelphie. Après avoir profité de son rachat en signant pour les Lakers de Los Angeles pour le reste de la saison, le puissant centre américain a scellé son accord avec la franchise que forme Doc Rivers. Les Sixers avaient besoin d’une alternative à 5 à Joel Embiid après le départ de Dwight Howard, et ils l’ont trouvé brièvement et avec autant d’assurance que possible. Andre Drummond est un buteur de luxe, un joueur avec de nombreuses ressources dans la peinture, avec des qualités au rebond et avec beaucoup de présence des deux côtés du terrain. Renforcement intéressant pour essayer d’aller plus loin dans The Process.