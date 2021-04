OFFICIEL: Oscar Mingueza prolonge le contrat de Barcelone jusqu’en 2023

Barcelone a confirmé vendredi qu’Oscar Mingueza avait signé une prolongation de contrat au Camp Nou jusqu’au 30 juin 2023. L’accord comprend une clause de rachat fixée à 100 millions d’euros.

Le nouvel accord est une récompense méritée pour Mingueza qui a fait irruption dans la première équipe cette saison et a fait 35 apparitions dont 19 en tant que partant.

Mingueza a également remporté son premier titre senior avec les géants catalans, aidant les hommes de Ronald Koeman à remporter la Copa del Rey contre l’Athletic plus tôt ce mois-ci.

Le joueur de 21 ans a joué à l’arrière droit et au cœur de la défense et semble avoir consolidé sa place dans le onze de départ depuis que Koeman a commencé à utiliser trois défenseurs centraux.

Mingueza a également contribué deux buts et trois passes décisives en 2020-2021. Le premier but du jeune au Barca est survenu lors de la victoire 4-1 contre Huesca et il était également sur la cible à El Clasico contre le Real Madrid.

Bon nouveau contrat Oscar Mingueza!