Officiel! Pedro est déjà un nouveau joueur de Lazio

in

19/08/2021

Act à 14h10 CEST

Paula B. Navarro

Ce jeudi a été fait officiel à travers une photographie posté sur les réseaux sociaux du club, la signature de Pedro Rodríguez par la Lazio.

Depuis l’arrivée de José Mourinho à l’AS Rome et sa décision de ne pas avoir le canari pour cette saison, le rumeurs d’une éventuelle sortie des ex blaugrana a augmenté. Mais ce n’est que ce jeudi que L’adieu de Pedro a été confirmé de l’équipe romanista.

Avant de connaître la nouvelle de la signature, de nombreux clubs se sont intéressés à l’espagnol : le Real Sociedad, Betis, Séville, Valence et Lazio, équipe qui sonnait au dessus des autres pour le désir de l’entraîneur Maurizio Sarri d’avoir le canari dans son équipe. La vraie raison de son insistance sur Pedro est que tous deux d’accord à Chelsea durant la saison 2018-2019, et malgré ne s’étant pas beaucoup distingué pendant votre séjour à l’AS Roma, Sarri sait de quoi le joueur est capable et a hâte de retourner sous son commandement.

La nouvelle a été communiquée par le club lui-même via ses réseaux sociaux avec une photographie, dans laquelle il a également Ils ont découvert le nouveau numéro du joueur, le numéro 9.