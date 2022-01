OFFICIEL : Philippe Coutinho de Barcelone rejoint Aston Villa en prêt

Barcelone a confirmé vendredi que Philippe Coutinho avait accepté de rejoindre Aston Villa en prêt jusqu’à la fin de la saison 2021-22.

Cette décision voit Coutinho revenir en Premier League et s’associer à l’ancien coéquipier de Liverpool Steven Gerrard, qui est désormais le patron de Villa Park.

Le FC Barcelone et @AVFCOfficial ont trouvé un accord pour le prêt du joueur Philippe Coutinho jusqu’à la fin de la saison – FC Barcelone (@FCBarcelona) 7 janvier 2022

Coutinho s’engage sur un prêt de six mois, malgré les rumeurs selon lesquelles le Barça avait fait pression pour un accord plus long, et le transfert inclut une option d’achat.

Voici le communiqué officiel du club :

« Le FC Barcelone et Aston Villa ont trouvé un accord pour le prêt du joueur Philippe Coutinho jusqu’à la fin de la saison. L’accord, sous réserve que le joueur passe son examen médical et obtienne un permis de travail, comprend une option pour rendre le transfert permanent. « Le club anglais paiera une partie du salaire du joueur et le milieu de terrain devrait se rendre à Birmingham dans les prochaines heures. » Origine | FC Barcelona

Le départ du Brésilien devrait signifier que Barcelone peut désormais enregistrer une nouvelle recrue Ferran Torres après son arrivée de Manchester City.