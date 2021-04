OFFICIEL: rapport de blessure de Sergio Ramos

Le Real Madrid a publié un rapport médical sur le capitaine Sergio Ramos, qui souffre d’une blessure au mollet et devra manquer environ un mois, ce qui signifie qu’il ne sera pas disponible pour les prochains quarts de finale de l’UEFA Champions League contre Liverpool et El Clasico contre Barcelone.

Suite aux tests effectués aujourd’hui sur notre capitaine, Sergio Ramos, par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une blessure musculaire au mollet interne de la jambe gauche. Son rétablissement sera surveillé.

Source: Realmadrid.com

Ramos venait de se remettre d’une opération au genou et était prêt à jouer. En fait, il a joué pour l’Espagne pendant cette pause FIFA. Le défenseur s’est blessé au mollet pendant la pause.

C’est une nouvelle dévastatrice, même si Nacho Fernandez et Varane ont bien performé sans Ramos. Son leadership et sa présence au centre de la ligne défensive vont sûrement manquer face à des équipes de qualité comme Liverpool et Barcelone.