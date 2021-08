OFFICIEL : rapport sur la blessure de Dani Ceballos

in

Le Real Madrid a publié un rapport médical sur Dani Ceballos, blessé lors du match d’ouverture de l’Espagne aux Jeux olympiques de Tokyo et a fait son retour à Valdebebas aujourd’hui après que l’équipe ait réussi à remporter la médaille d’argent.

Suite à des tests effectués sur notre joueur Dani Ceballos par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une déchirure complète des ligaments antérieurs talo-fibulaire et calcanéo-fibulaire de la cheville. Son rétablissement continuera d’être évalué.

Source : Realmadrid.com

C’est un rapport surprenant étant donné que l’Espagne espérait que Ceballos pourrait jouer en demi-finale ou en finale. En fin de compte, Ceballos n’a pas pu figurer, mais l’équipe nationale espagnole a tout de même signalé qu’il avait subi une entorse à la cheville et non une déchirure complète de deux ligaments. De plus, Ceballos a été vu à l’entraînement il y a à peine cinq jours, juste avant la finale contre le Brésil.

Ceballos passera quelques mois à se remettre de cette blessure et cela pourrait avoir un effet sur l’avenir de Martin Odegaard, étant donné que Toni Kroos est également blessé en ce moment et que Madrid a besoin de profondeur au milieu de terrain.