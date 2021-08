OFFICIEL: RB Leipzig signe Ilaix Moriba de Barcelone

C’est officiel : le RB Leipzig a signé un contrat permanent avec le milieu de terrain de 18 ans Ilaix Moriba de Barcelone. Leipzig paiera 16 millions d’euros de frais plus 6 millions d’euros de bonus de performances, et Moriba a signé un contrat de cinq ans avec les Roten Bullen. Le Barça recevra 10% d’une future vente.

Moriba a connu une saison exceptionnelle l’année dernière et a disputé 18 matches avec la première équipe toutes compétitions confondues, avec un but et trois passes décisives pour l’équipe de Ronald Koeman. Ilaix est entré dans la dernière année de son contrat cet été et son renouvellement est devenu un feuilleton public laid, les agents du joueur auraient demandé un salaire élevé qui n’était pas compatible avec la situation financière du Barça.

Ilaix rejoint Leipzig en remplacement du milieu de terrain Marcel Sabitzer, qui a rejoint son ancien manager Julian Nagelsmann au Bayern Munich.