C’est officiel : l’attaquant de Barcelone Rey Manaj a rejoint le club de Serie A Spezia Calcio pour un prêt d’une saison. Le Barça recevra 300 000 € de frais de prêt et Spezia dispose d’une option d’achat de 2,7 millions €.

Manaj a marqué 14 buts en 22 matchs pour le Barça B la saison dernière et a pris beaucoup d’élan cet été grâce à une excellente pré-saison, marquant quatre buts en quatre matchs et semblant avoir une vraie chance de devenir la première équipe à servir de Sergio La sauvegarde d’Agüero.

Mais le joueur de 24 ans déménagera plutôt en Italie, jouant pour une équipe qui devrait lutter contre la relégation. Les équipes italiennes exercent généralement leurs options d’achat, et étant donné qu’il s’agit d’un si petit nombre, il est possible que nous ne voyions plus Manaj jouer pour le Barça.

Bonne chance, Rey !