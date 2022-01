Officiel: Richard Arnold s’apprête à prendre la place d’Ed Woodward à Manchester United – Man United News And Transfer News

Manchester United a annoncé un changement de direction impliquant le vice-président exécutif Ed Woodward et le directeur général du groupe Richard Arnold.

Cela vient après la débâcle impliquant la Super League européenne et les manifestations qui ont suivi.

Selon le site officiel du club, Woodward se retirera le 1er février, Arnold prenant immédiatement sa place en tant que directeur général.

Arnold a gardé sa déclaration courte et douce, déclarant: «Je suis honoré d’avoir la chance de servir ce grand club et ses fans. Je suis déterminé à rendre cet honneur de toutes les manières possibles.

Joel Glazer a également tenu à remercier Woodward, déclarant : « Je tiens à remercier Ed pour son travail inlassable au nom de Manchester United au cours de ses neuf ans en tant que vice-président exécutif et de ses 16 ans avec le club.

« Nous attendons maintenant avec impatience que Richard et son équipe de direction ouvrent une nouvelle phase dans l’évolution du club, avec des plans ambitieux d’investissement à Old Trafford, le renforcement de notre engagement avec les fans et une poursuite de la poursuite de notre objectif le plus important : gagner sur le terrain. »

Rob Dawson d’ESPN a fourni plus d’informations sur la situation :

Man United a annoncé que Richard Arnold deviendrait PDG le 1er février. Ed Woodward démissionnera à cette date. Le manager et directeur du football John Murtough relèvera d’Arnold. Le plan est qu’il soit plus discret du côté du football que Woodward. – Rob Dawson (@RobDawsonESPN) 6 janvier 2022

Charlotte Duncker de Goal a donné aux fans de United la meilleure nouvelle :

Woodward ne restera pas dans un rôle de consultant. Il doit assister à quelques réunions du conseil d’administration d’ici la fin de la saison, mais c’est tout. Comprenez qu’il n’a pas encore pris de décision sur ce qu’il fera ensuite. – Charlotte Duncker (@CharDuncker) 6 janvier 2022

Le fait que Woodward ne soit même pas impliqué dans un rôle de consultant est la nouvelle qui fera le bonheur des supporters.

Après tout, beaucoup le blâment, lui et ses mauvaises décisions, pour la chute de United dans l’ère post-Sir Alex Ferguson.

Woodward était un banquier qui a aidé les Glazers à acheter les Red Devils en premier lieu et donc, beaucoup l’associent aux propriétaires actuels.

Arnold étant plus passif est également une perspective bienvenue pour de nombreux fans qui pensaient que le club avait trop de non-footballeurs prenant des décisions liées au football.

The Peoples Person a également expliqué comment . attribue les troubles actuels dans les vestiaires à Woodward, juste au moment où il part.

Les supporters espèrent que c’est le début d’une nouvelle ère, mais il est également juste de dire que peu de gens retiendront leur souffle.