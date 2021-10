OFFICIEL : Ronald Koeman limogé comme entraîneur de Barcelone

L’ère Ronald Koeman est terminée alors que Barcelone a annoncé que le Néerlandais avait été limogé de son poste d’entraîneur-chef de la première équipe après la défaite 1-0 de mercredi contre le Rayo Vallecano en Liga.

Le FC Barcelone a relevé Ronald Koeman de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première – FC Barcelone (@FCBarcelona) 27 octobre 2021

Voici la déclaration du Barça sur le limogeage de Koeman :

Le FC Barcelone a relevé Ronald Koeman de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première. Le président du club, Joan Laporta, l’a informé de la décision après la défaite contre le Rayo Vallecano. Ronald Koeman fera ses adieux à l’équipe jeudi à la Ciutat Esportiva. Le FC Barcelone tient à le remercier pour ses services rendus au Club et lui souhaite le meilleur dans sa carrière professionnelle. Source : FC Barcelone

Koeman part après 14 mois en charge avec un record de 39 victoires, 12 nuls et 16 défaites lors de ses 67 matchs en tant que manager. Koeman a remporté la Copa del Rey 2021 et a terminé troisième de la Liga la saison dernière, et le Barça a été éliminé par le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Après des rumeurs selon lesquelles il allait partir cet été une fois que Joan Laporta aurait été élu président, Koeman est resté étonnamment dans les parages et a mené le Barça à un début de saison sans défaite après six matchs. Mais après une paire de défaites 3-0 contre le Bayern Munich et Benfica et à seulement 15 points des 10 premiers matchs de Liga, dont une défaite à domicile contre le Real Madrid à El Clásico suivie d’une terrible démonstration à l’extérieur du nouveau promu Rayo, le Hollandais n’était plus capable de garder son emploi.

Le Barça va maintenant commencer la recherche d’un nouveau manager, et le favori pour occuper le poste est la légende du club Xavi Hernández qui serait prêt à accepter une offre de quitter immédiatement son poste actuel au Qatar Al-Sadd. D’autres noms tels qu’Antonio Conte, Erik Ten Hag de l’Ajax et le sélectionneur belge Roberto Martínez ont également été mentionnés, et nous devrions nous attendre à ce que le nouvel entraîneur soit annoncé dans les prochains jours.