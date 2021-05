OFFICIEL: Sergio Aguero accepte de rejoindre Barcelone

Barcelone a confirmé lundi que Sergio Aguero rejoindrait le club lors d’un transfert gratuit des champions de Premier League Manchester City le 1er juillet.

L’attaquant quitte l’équipe de Pep Guardiola en tant que meilleur buteur du club et avec une multitude de trophées après avoir remporté cinq titres de champion, la FA Cup et six Coupes de la Ligue.

Aguero va maintenant rejoindre un bon ami et coéquipier international argentin Lionel Messi au Camp Nou après avoir signé un contrat de deux ans.

Voici les détails:

“Le FC Barcelone et Sergio ‘Kun’ Agüero ont conclu un accord pour que le joueur rejoigne le Club à partir du 1er juillet, date d’expiration de son contrat avec Manchester City. “Le joueur signera un contrat jusqu’à la fin de la saison 2022/23 et sa clause de rachat est fixée à 100 millions d’euros.” Origine | FC Barcelona

Nous en saurons plus d’Aguero plus tard dans la journée, lorsque l’attaquant sera officiellement présenté comme un joueur de Barcelone. L’Argentin devrait ensuite s’envoler pour rejoindre l’équipe argentine pour la Copa America.

Bienvenue à Barcelone, Sergio Aguero!