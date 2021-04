OFFICIEL: Sergio Ramos est testé positif pour Covid-19

Le Real Madrid a annoncé que le capitaine de l’équipe Sergio Ramos avait été testé positif pour Covid-19.

El Real Madrid CF comunica que nuestro jugador Sergio Ramos a dado resultado positivo en el último test de COVID-19 que se le ha realizado.

Source: Realmadrid.com

Ramos a été mis à l’écart en raison d’une blessure qu’il a subie lors de la dernière pause de la FIFA et ne devrait pas revenir dans l’équipe dans les prochains jours.Il passera donc plus de temps loin de l’équipe alors qu’il se remettra de Covid-19. Raphael Varane a également été testé positif il y a une semaine et n’est toujours pas en mesure de revenir dans l’équipe.

Eder Militao et Nacho Fernandez ont commencé contre Liverpool et Barcelone la semaine dernière et il semble qu’ils devront également s’occuper des affaires pour les deux prochains matchs, alors Zinedine Zidane et son équipe d’entraîneurs espèrent qu’ils resteront en bonne santé et frais. compte tenu du calendrier de Madrid.