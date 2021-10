OFFICIEL : Terance Mann renouvelle son contrat avec les Los Angeles Clippers

Ce fut l’une des plus agréables surprises de la saison dernière et son prix n’est autre que de prolonger son séjour dans la ligue. Terance mann continuera d’être un acteur de Clippers de Los Angeles au cours des prochaines saisons et il pourrait gagner une place sur la liste de Tyronn Lue comme l’un des scénarios offensifs les plus intéressants de l’équipe.

La prolongation de contrat du jeune extérieur a été clôturée dans une prolongation de 2 saisons au cours de laquelle le joueur recevra 22 millions de dollars. Bon mouvement de marché de l’entité Staples Center pour garantir le séjour dans l’effectif d’un de ses jeunes talents les plus attractifs.

