Officiel : Usman Garuba signe son contrat avec les Houston Rockets

Usman Garuba a déjà signé son nouveau contrat avec les Houston Rockets, comme annoncé par l’équipe elle-même. Son avenir devient donc officiellement lié à celui de la franchise texane. À la vingt-troisième position, il a été choisi par les Rockets dans la nuit de la Draft 2021. Le joueur de 19 ans, donc, et comme il était clair après sa séparation officielle du Real Madrid, a choisi de signer le contrat proposé par un franchise en reconstruction très nette.

Son cas, en ce sens, rappelle celui de Facu Campazzo, avec qui il a partagé des journées de vin et de roses au Real Madrid. Sa clause de sortie élevée, avec laquelle les Madridistas compensent leur formation dans un environnement de haut niveau, signifiera que la première année en NBA, après avoir confirmé son arrivée au Texas, sera entièrement destinée à payer cette différence. Ils sont trois millions d’euros à payer, soit 3,56 millions de dollars. Comme l’a rapporté AS il y a plusieurs jours, au cours des deux premières années, Garuba paiera environ 70% du montant total, et entre la troisième et la quatrième, il paiera les 30% restants.

La chute en dessous de la 20e coûte aussi de l’argent, bien sûr, et c’est un autre point à évaluer pour ne pas déséquilibrer la balance. Une place parmi les quatorze premiers, les soi-disant tirages au loto car ce sont ceux qui sont tirés auparavant, l’auraient mis à trois millions la première année, mais ce ne sera pas comme ça pour lui. La 23e place lui laisse les chiffres suivants : 2,35 millions en tant que rookie et 2,47 en deuxième année, 2,58 s’il est renouvelé en troisième année et 4,39 s’il est renouvelé pour une quatrième année.. C’est un contrat en escalade, comme tous ceux qui sortent directement du repêchage, qui peut avoir une prolongation jusqu’à quatre saisons. Seulement à partir du 6 août, comme les autres joueurs autonomes, l’accord trouvé aujourd’hui avec l’équipe en question, le Fusées dans ce cas (et ils ont plusieurs élections succulentes, Jalen Green était deuxième et Josh Christopher était une place derrière les Espagnols). Pour faire une comparaison rapide d’un côté à l’autre du premier tour, Cade Cunningham, 1er, gagnera 8,3 millions la première année et Santi Aldama, 30e, empochera le chiffre non négligeable de 1,6 million pour cette campagne de start-up..

Des conditions à prendre en compte dans la décision de Garuba ? Comme nous l’expliquions il y a quelques jours, la fiscalité dans l’État du Texas est plus faible que dans d’autres, en faveur, et le salaire net qui pouvait être perçu, plus élevé pour cette raison, a été augmenté de 20%, ce que la franchise avait à sa disposition. Avec cela et jusqu’à 775 000 $ que Houston peut débourser pour payer la clause Usman, il pourrait, mettons-le comme ça et les conditions de paiement de côté (70% -30%), presque égaliser les pertes et ne passer qu’un an de son nouveau contrat et avoir déjà les trois prochains bénéfices complets.