Officiel : Varane, à Manchester United

27/07/2021

Le à 20:39 CEST

La deuxième sortie entre le centre du Real Madrid est désormais officielle. Raphaël Varane signe à Manchester United.

Bien que le club n’ait pas divulgué les montants du transfert, il est supposé que l’accord avec le club blanc a été conclu pour environ 50 millions d’euros. Le club et le joueur ont convenu de signer un contrat de quatre ans, qui les lierait jusqu’en juin 2026.

C’est ainsi que le club du “diable rouge” a annoncé la signature du Français : “Manchester United a le plaisir d’annoncer que le club a conclu un accord avec le Real Madrid pour le transfert du défenseur international français et vainqueur de la Coupe du monde Raphaël Varane, sous réserve d’un examen médical et de la résiliation des conditions du joueur. »

Varane quitte le Real Madrid après 10 saisons, remportant 18 titres en plus de 30 000 minutes jouées. Il a ajouté 17 buts, 24 cartons jaunes et 2 cartons rouges. L’arrière central n’avait plus qu’un an sur son contrat avec l’entité blanche et a décidé déjà au début de l’été de quitter Madrid et de ne pas renouveler, un accord économique a donc été conclu avec le club de Premier League.

“Le Real Madrid CF et le Manchester United FC se sont mis d’accord sur le transfert du joueur Raphaël Varane“Madrid a écrit sur son site internet.” Notre club vous remercie pour votre professionnalisme et votre comportement exemplaire durant les dix saisons au cours desquelles vous avez défendu notre maillot, avec lequel vous avez remporté 18 titres : 4 Ligue des Champions, 4 Coupes du Monde des Clubs, 3 Super d’Europe. Coupes, 3 Ligues, 1 Copa del Rey et 3 Supercoupes d’Espagne. “

“Le Real Madrid tient à montrer toute son affection à Raphaël Varane et à sa famille et lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de sa carrière professionnelle”, a-t-il ajouté.