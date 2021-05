OFFICIEL: Varane souffre d’une blessure à l’aine, manquera le match contre Chelsea

Le Real Madrid a confirmé que le défenseur Raphael Varane souffrait d’une blessure à l’aine et manquera le match de mercredi contre Chelsea. Varane a été blessé lors de la première moitié du match de samedi contre Osasuna. Il a terminé la première mi-temps mais a été contraint de quitter le match à la mi-temps.

Suite aux tests effectués aujourd’hui sur notre joueur Raphaël Varane par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une blessure au muscle abducteur droit. Son rétablissement sera surveillé.

Source: Realmadrid.com

C’est une nouvelle inquiétante pour Madrid compte tenu de son manque de profondeur en défense pour le match retour crucial. Mendy a rejoint l’équipe à l’entraînement aujourd’hui et bien que Ramos soit disponible, il n’a pas joué une seule minute depuis qu’il s’est blessé au muscle lors de la dernière pause de la FIFA. De plus, Valverde – qui pourrait jouer en tant qu’arrière droit – n’a pas encore été testé négatif pour Covid-19.

Si Ramos et Mendy sont prêts à commencer, attendez-vous à ce que Militao et le capitaine commencent au centre de la ligne défensive avec Mendy et Nacho sur les flancs.