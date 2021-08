OFFICIEL : Victor Oladipo revient au Miami Heat

Les blessures et les problèmes physiques ne cessent de le frapper, mais son intention reste la même : continuer à contribuer autant que possible à l’équipe dans laquelle il fait partie et continuer comme une pièce intéressante dans la meilleure ligue de basket-ball de la planète. Et pour y parvenir, Victor Oladipo sera de retour au Miami Heat.

Erik Spoelstra voulait sceller sa liste après l’arrivée de Kyle Lowry avec quelques extérieurs intéressants et il a déjà le premier. Un tireur fiable, excellent sur le terrain et avec de bonnes lectures de jeu, qui complète une ligne de haut niveau avec Jimmy Butler, Duncan Robinson, Tyler Herro… Bon coup de Floride.