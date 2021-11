OFFICIEL : Xavi est le nouveau manager de Barcelone

Les nouvelles que nous attendions tous sont finalement arrivées avec Al Sadd confirmant vendredi matin que Barcelone avait payé la clause de libération de Xavi.

La légende du club va maintenant rentrer chez elle et prendre en charge les géants catalans après le départ de Ronald Koeman le mois dernier.

La nomination de l’ancien milieu de terrain n’est pas une surprise et intervient après des jours de pourparlers à Doha avec l’ancienne équipe de Xavi, Al Sadd.

Voici un peu plus de la déclaration de la partie qatarie.

« Xavi nous a informés il y a quelques jours de son désir d’aller à Barcelone à ce moment précis, en raison de la phase critique que traverse son club natal, et nous le comprenons et avons décidé de ne pas lui faire obstacle. Xavi et sa famille resteront les bienvenus à Doha et notre relation se poursuivra. »