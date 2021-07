in

Zach Lavine il a passé les contrôles exhaustifs qui faisaient partie du protocole sanitaire à appliquer après avoir été en contact avec un positif, comme le souligne ESPN. Le jeune et talentueux gardien des Chicago Bulls se rendra bientôt au Japon pour rejoindre ses coéquipiers, en vue de remporter l’or au Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Ce sera un homme avec une grande importance dans la rotation et on s’attend à ce qu’il ait beaucoup de volume de lancement.