OFFICIEL: Zidane quitte le Real Madrid

Le Real Madrid a annoncé ce matin que l’entraîneur Zinedine Zidane avait quitté le club. Des rapports sur la décision de Zidane ont été publiés mercredi soir et la nouvelle a été confirmée lorsque Madrid a publié la déclaration suivante:

Le Real Madrid CF annonce que Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à son mandat actuel d’entraîneur-chef de notre club.

Nous devons maintenant respecter sa décision et exprimer notre gratitude pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion au fil des ans et ce qu’il représente pour le Real Madrid.

Zidane est l’une des grandes icônes du Real Madrid et son héritage va au-delà de ce qu’il a accompli en tant qu’entraîneur et joueur dans notre club.

Il est conscient qu’il a une place dans le cœur des fans du Real Madrid et qu’il aura toujours une maison au Real Madrid.

Le Real Madrid a confirmé que c’était la décision de Zidane et non celle du club, ce qui signifie que Madrid voulait probablement que Zidane continue.

Les Blancos devront désormais nommer le successeur de Zidane, Massimiliano Allegri et Antonio Conte étant les favoris pour le poste, selon les rapports de la presse espagnole. La légende du club et entraîneur de Castilla Raul sera probablement le choix de Madrid pour entraîner le club si nécessaire la saison prochaine.