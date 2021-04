Officier Brian Sicknick Death Natural Causes DC Medical Examiner ⋆ .

La police rend hommage au policier du Capitole Brian D. Sicknick alors qu’il ment en l’honneur dans la rotonde du Capitole à Washington, DC, le 3 février 2021 (Crédit: Brendan Smialowski / .)

Le policier du Capitole, Brian Sicknick, est décédé de causes naturelles un jour après que les partisans du président Trump se sont révoltés au Capitole le 6 janvier, a déclaré lundi le médecin légiste en chef de Washington, DC, au Washington Post.

Francisco J. Diaz, l’examinateur, a déclaré que Sicknick était décédé après avoir subi deux accidents vasculaires cérébraux le lendemain de l’émeute, causés par un caillot de sang qui empêchait de s’écouler vers la base du tronc cérébral de Sicknick. Diaz a ajouté que «tout ce qui s’est passé» pendant l’émeute du Capitole «a joué un rôle dans son état».

Deux émeutiers sont accusés d’avoir attaqué Sicknick avec un irritant chimique. La détermination de Diaz selon laquelle Sicknick est mort de causes naturelles entravera probablement les efforts des procureurs pour inculper les deux émeutiers d’homicide.

Le bureau du médecin légiste «a pris le temps nécessaire pour évaluer toutes les preuves», a déclaré le maire adjoint par intérim à la sécurité publique Christopher Geldhart au Post. Geldhart a ajouté que Diaz «sentait qu’il était capable de passer cet appel en toute bonne conscience».

Sicknick a rejoint la police du Capitole en 2008 et a été honoré au Capitole après sa mort. La police a déclaré que Sicknick s’était effondré après son retour à son bureau à la suite de l’émeute.

Des rapports contradictoires ont émergé sur les circonstances de la mort de Sicknick. Le 8 janvier, le procureur général américain par intérim, Jeffrey Rosen, a déclaré que Sicknick était décédé des «blessures qu’il avait subies en défendant le Capitole américain». Les responsables de l’application de la loi ont d’abord déclaré au New York Times que des émeutiers avaient frappé Sicknick avec un extincteur, mais des semaines plus tard, les enquêteurs de la police et les médecins légistes ne pouvaient pas s’entendre sur la cause du décès.

La police du Capitole a publié une déclaration disant que le département «accepte les conclusions» du médecin légiste selon lesquelles «l’agent Brian Sicknick est mort de causes naturelles. Cela ne change rien au fait que l’officier Sicknick est mort dans l’exercice de ses fonctions, défendant courageusement le Congrès et le Capitole.

