Officier de Jacob Blake Shooting réintégré, aucune accusation n’a été déposée – RedState ⋆ .

L’année dernière, Jacob Blake a été abattu par la police, ce qui a provoqué des émeutes et des violences généralisées à Kenosha, au Wisconsin et ailleurs dans le pays. Les faits de l’affaire Blake, dont certains ont mis plusieurs mois à sortir, semblaient raconter une histoire différente de celle du récit prédominant de Black Lives Matter.

Aujourd’hui, l’officier qui a tiré sur Blake a été réintégré et aucune accusation criminelle ne sera déposée contre lui.

L’officier qui a tiré et paralysé Jacob Blake réintégré sans inculpation après enquête https://t.co/snAcViv7c3 – Daily Caller (@DailyCaller) 14 avril 2021

Le département de police de Kenosha a annoncé mardi que l’officier qui avait tiré et paralysé Jacob Blake serait réintégré sans inculpation après une enquête indépendante. L’officier de police du Wisconsin, Rusten Sheskey, a tiré sur Blake à sept reprises dans le dos à la suite d’une confrontation en août 2020 après que Blake a refusé de suivre les ordres de la police et a tenté de pénétrer du côté conducteur de sa voiture. Un couteau a ensuite été découvert sur le plancher du véhicule, selon NPR. Blake a finalement été laissé paralysé.

La description ci-dessus est un peu trompeuse, à mon avis. Certaines des balles ont touché Blake sur le côté. Il n’a pas non plus reçu de balle dans le dos alors qu’il s’enfuyait simplement sans constituer une menace. Il s’est éloigné de l’agent pour atteindre une voiture qui contenait une arme et trois enfants. Blake avait déjà brandi le couteau plus tôt. L’officier a réagi à ce moment-là, déchargeant son arme.

Des émeutes ont éclaté à Kenosha après la fusillade, plusieurs personnes ayant été tuées dans le chaos. Ce n’est que plus tard en 2021 que la police a finalement publié son rapport confirmant que Blake était armé.

Comme je l’ai écrit à propos de cette affaire dans le passé, si nous sommes au point où nous ne pouvons pas qualifier cette fusillade de justifiée, alors nous demandons à la police de faire l’impossible. Je suis généralement sceptique quant au pouvoir de la police, mais il doit y avoir des normes raisonnables en place. Lorsqu’un homme attaque sa petite amie, brandit une arme, puis essaie de monter dans une voiture avec trois enfants à l’intérieur tout en ayant cette arme, un officier doit être capable de répondre avec une force mortelle à ce moment-là. Il n’y avait aucun moyen que Blake aurait pu être autorisé à simplement partir avec ces enfants dans la voiture. Laisser cela se produire aurait été, à mon avis, un manquement au devoir.

Je crois que l’officier réintégré était la bonne décision. Les agents doivent savoir que s’ils font des choses dans les limites de la loi, ils ne seront pas punis simplement parce que la foule l’exige. Quant à tout le carnage qui a suivi la fusillade de Blake, c’est encore un autre œil au beurre noir sur le mouvement réactionnaire et rebelle BLM qui refuse d’attendre les faits de toute façon.