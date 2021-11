Officier de police de l’Utah, suspect tous deux blessés dans une fusillade: rapports

Un officier de police de l’Utah et un suspect ont tous deux été blessés par balle lors d’une fusillade vendredi soir, selon des informations.

L’officier, qui n’a pas été immédiatement identifié, a été touché à la jambe et hospitalisé, a rapporté FOX 13 de Salt Lake Tribune.

Le suspect, qui n’a pas non plus été identifié, a été frappé à plusieurs reprises et recevait également des soins médicaux, selon le rapport.

La fusillade s’est produite vers 20 heures dans le sud de la Jordanie, une banlieue au sud de Salt Lake City, selon le Salt Lake Tribune, après que la police est arrivée dans une maison alors qu’elle enquêtait sur un rapport concernant un véhicule qui aurait été volé.

UN TIR À NASHVILLE FAIT AU MOINS 3 MORTS ET 4 BLESSÉS : RAPPORTS

Le suspect, un homme, a été retrouvé dans le sous-sol de la maison et a tiré sur la police alors qu’ils s’approchaient de lui, a rapporté la station KTVX de Salt Lake City.

Le suspect faisait l’objet de mandats ouverts au moment de la fusillade, mais des informations spécifiques sur les mandats n’étaient pas immédiatement disponibles, a rapporté le Tribune.

On ne sait pas non plus combien de coups de feu ont été tirés alors que la police et les suspects ont échangé des coups de feu, selon le rapport.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FIOX NEWS

Au début, trois ou quatre policiers étaient sur les lieux, puis d’autres sont arrivés plus tard, a déclaré le lieutenant Matt Pennington de la police du sud de la Jordanie à la Tribune.

Les routes des environs ont été brièvement fermées au cours d’une enquête, mais ont ensuite été rouvertes, selon le rapport.