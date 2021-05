Officine Générale prépare son expansion avec un nouveau bailleur de fonds – WWD

PARIS – Avec le nouveau soutien d’un nouvel investisseur, Officine Générale se lance dans une dynamique d’expansion et prévoit de s’implanter aux États-Unis où elle ouvrira des magasins à New York et Los Angeles.

«Ils sont venus avec une approche très fraîche et aussi une connaissance très approfondie de la marque – sans entrer dans les données, sans avoir beaucoup d’informations sur la marque, ils avaient un point de vue extrêmement rassurant», explique Pierre Mahéo, designer et PDG d’Officine Générale, parlant à WWD de ses nouveaux investisseurs depuis le showroom du label à Paris.

Mahéo, qui conserve une part majoritaire de son label français contemporain, a cédé une participation minoritaire à Untitled Group, un fonds d’investissement basé à New York fondé par Josh Rowan et Adam Freed. Le groupe rejoint BPI France, la banque publique d’investissement française qui a investi pour la première fois dans Officine Générale en 2015 et a décidé de rester pour le prochain niveau de développement.

«Ils étaient totalement en ligne avec les valeurs sur lesquelles je travaille ces dernières années – depuis mes débuts – la qualité, la production équitable, la production dans les pays européens avec les meilleurs matériaux», a ajouté Mahéo, décrivant les nouveaux investisseurs venus pour connaître l’étiquette chez Barneys New York, où ils ont magasiné.

Mahéo a lancé la marque en 2012 en mettant l’accent sur la couture pour hommes, puis a introduit une ligne pour femmes. Reconnu pour ses proportions soigneusement contrôlées et ses matériaux de haute qualité en provenance d’Italie, du Japon et d’Angleterre, la conception simple et moderne des classiques lui a valu une clientèle fidèle auprès d’une foule urbaine.

Avec le soutien de BPI France, qui a aidé Mahéo à façonner son premier plan quinquennal, le label a construit une plateforme e-commerce internationale, mis en place une demi-douzaine de magasins – à Paris dont un à Londres – et s’est lancé dans une expansion internationale avec LF Group. en Corée du Sud.

«Nous considérons cela comme le moment opportun pour investir dans les canaux de distribution directe, tout en poursuivant une stratégie d’expansion plus globale», a déclaré Rowan dans un communiqué. Les dirigeants de Untitled Group, qui se concentrent sur les marques de consommation émergentes dans la mode et l’habillement, ont également cité leur confiance dans l’approche de Mahéo, les produits de la marque et la résonance sur le marché américain ainsi que le potentiel mondial.

L’accord a été conclu sur six mois, un processus décrit par Mahéo comme intense et exigeant, qui impliquait des jours de rencontres en ligne – le créateur, habitué à de fréquents voyages à New York avant la pandémie, ne pouvait plus s’y rendre.

«Nous avons fait tout le processus grâce aux réunions Zoom, jour après jour et semaine après semaine», a-t-il déclaré.

Grâce à ce nouveau partenariat, il est prévu d’ouvrir 10 magasins au cours des trois prochaines années. Aux États-Unis, New York est le premier sur la liste, prévu pour l’automne, suivi de Los Angeles peut-être au printemps prochain. À un stade ultérieur, San Francisco et Chicago. Les États-Unis sont le premier marché d’exportation du label et Mahéo envisage d’ouvrir un magasin à New York depuis des années.

Réfléchissant aux consommateurs de la côte ouest, Mahéo a noté qu’ils sont «des gars assez discrets, pas ceux qui portent des logos extrêmes – ils ne courent pas après le logo brillant, or et éclaboussant, ils veulent un produit de qualité.»

En France, il est prévu d’ouvrir de nouveaux magasins à Paris, dont un espace sur la Rive Gauche avec un nouveau concept cet automne, ainsi que dans d’autres villes françaises, dont Lyon et Bordeaux. Ailleurs en Europe, le label lorgne Munich, Genève et Bruxelles.

«Nous avons certains de nos meilleurs clients sur la boutique en ligne en Allemagne», s’est enthousiasmé Mahéo, notant que le label y a également de bons comptes de gros – preuve que les clients «nous attendent».

Le label a commencé à recruter de nouveaux collaborateurs pour des postes dans le e-commerce et le marketing digital et a récemment ramené Vanessa Bonnefoux, qui était auparavant directrice financière du label et devient aujourd’hui directrice des opérations.

Mahéo a déclaré qu’il s’attend à ce que le nombre d’employés passe d’environ 40 il y a quelques mois à 75 cette fois l’année prochaine.

Alors que les magasins ont été fermés pendant la pandémie, Officine Générale s’est appuyée sur son e-commerce pour développer son activité, doublant son chiffre d’affaires via les canaux en ligne pour enregistrer sa meilleure année globale – de 20%, a déclaré Mahéo qui a refusé de fournir d’autres chiffres.

«Nous sommes reconnaissants aux Parisiens d’avoir été très favorables», a-t-il déclaré, notant que les habitants sont intervenus pour combler les affaires perdues en raison de l’absence de visiteurs étrangers, qui représentent normalement environ un quart des ventes du label.

«C’est aussi un signe des temps, les gens veulent de vrais produits… ils veulent une production équitable, ils veulent du vrai matériel et ils veulent un prix décent, en phase avec le produit», a-t-il déclaré.

«C’est une recette sur laquelle je travaille depuis huit ans maintenant et cette recette est plus précise que jamais», a ajouté Mahéo.